Swift in thriller langs Sporting Delta

Swift wilde de goede start van vorige week (17-31 winst op Futura) een vervolg geven voor het eigen publiek. Maar dat lukte in het begin niet echt. De bezoekers uit Dordrecht pakte al snel een voorsprong van 3-6. Trainer Dennis Plantinga greep in met een time-out en dat zorgde er voor dat zijn ploeg aan kon haken. Toch was het laatste deel van de eerste helft weer voor Sporting Delta die zuiverder in de afronding was dan de Swift. Dat resulteerde in een ruststand van 9-14.

In de tweede helft rechtte Swift de rug en liet het zien dat het dit jaar wil mee gaan doen om de titel. Vorig jaar grepen ze net naast het kampioenschap, maar dit jaar telt er maar één ding: promoveren. Vanaf de stand 17-18 ging het gelijk op tussen beide clubs. In de laatste minuut trok Swift de overwinning naar zich toe. De gevierde speler was Gijs Gillissen, die met zijn zevende treffer van de avond de eindstand van 24-23 op het scorebord zette.

Ranglijst

Door de overwinning gaat Swift nu aan kop, het heeft evenveel punten als de nummer twee Fiks. Maar de ploeg uit Middelburg heeft een beter doelsaldo.