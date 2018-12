TOP Arnemuiden scoort er lustig op los maar wint niet (foto: Wendy Marteijn)

De wedstrijd tussen TOP Arnemuiden en Groen Geel ging continu gelijkop. In het begin van het duel pakte de thuisploeg een kleine voorsprong van 6-3, maar binnen de kortste keren was het alweer 6-6. Tot aan de rust bleven beide ploegen flink scoren, wat resulteerde in een 14-13 ruststand in het voordeel van Groen Geel.

Ook in het tweede bedrijf waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was de eindstand 31-31. Door de resultaten van de concurrenten is TOP nu alleen koploper in de Hoofdklasse.