Lichaam vermiste man gevonden in haven Yerseke

De man zat in een rolstoel en was slechtziend. Zaterdagavond werd in de haven een rolstoelkussen in het water gevonden, waarvan werd aangenomen werd dat dit afkomstig was van de rolstoel van de man. Agenten van de landelijke eenheid hebben zaterdag tot laat in de avond in de haven tevergeefs gedregd.

Vanmorgen werd de zoektocht in de haven van Yerseke voortgezet. De hele dag is met sonarapparatuur in het water gezocht.

Het stoffelijk overschot werd rond 16.00 uur aangetroffen en geborgen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak en heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.

Zoektocht naar vermiste man Yerseke 2 (foto: Omroep Zeeland)