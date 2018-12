Deel dit artikel:













Zoektocht naar vermiste man in haven Yerseke

In de Julianahaven in Yerseke wordt op dit moment gezocht naar een vermiste man. De 53-jarige man zit in een rolstoel, is slechtziend en wordt sinds gistermiddag vermist.

In de haven, tussen de vissersboten, is gisteravond een rolstoelkussen gevonden. Daarom wordt er op die locatie door een speciaal overgekomen dregteam uit Urk gezocht, onder meer met sonarapparatuur. Inwoners van Yerseke hebben gisteren ook gezocht naar de vermiste man.