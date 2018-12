Nog nooit zo warm op 2 december; Westdorpe breekt landelijk record

Thermometer (foto: rechtenvrij)

Het oude record dateert volgens Meteo Group van 1992, toen was het 13,1 graden.

Ook in Vlissingen en Wilhelminadorp zijn records gebroken. In Wilhelminadorp werd het 13,8 graden terwijl het oude record op 12,8 graden stond. In Vlissingen wees de thermometer 12,8 graden aan. Hier stond het oude record op 12,3 graden in 2015.

De temperatuur loopt de komende uren mogelijk nog iets verder op. In Zeeland kan het zelfs ruim 15 graden worden.

Morgen

De zachte lucht bevindt zich ook morgen nog boven ons land. Het wordt dan ongeveer 12 graden in het Waddengebied tot 14 in het zuiden. In De Bilt wordt het circa 13 graden. Op de warmste 3 december ooit, in 1954, was het 13,3 graden.