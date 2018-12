Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken man steekt zwaar vuurwerk af met kinderen

Na een melding over zware vuurwerkoverlast trof de politie gisteravond een dronken man en twee kinderen aan in een woning aan de Koos Vorrinkstraat in Goes. Ook werden in het huis wapens gevonden als een kapmes, een zwaard, een wapen, een mes een een neppistool dat net echt leek.

(foto: Omroep Zeeland) De politie was gealarmeerd door buurtbewoners. Die zeiden dat een man en twee kinderen omstreeks 22.00 zwaar vuurwerk aan het afsteken waren in een speeltuintje. Toen de politie bij de woning aankwam reageerde de man zeer agressief naar de agenten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De politie heeft bij instanties melding gemaakt van de situatie rondom de kinderen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.