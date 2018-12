Dronken automobilist aangehouden na wilde achtervolging

Politieagent (foto: ANP)

Agenten zagen dat de bestuurder door het rode verkeerslicht reed op de kruising van de Koudekerkseweg met de Badhuisstraat. Het gegeven stopteken werd genegeerd en een achtervolging met zwaailichten en loeiende sirenes volgde. Daarbij hielpen ook andere politiewagens.

Op de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg werd de snelheidsduivel gestopt. Hierbij kwam de auto lichtjes in botsing met een politieauto. De 22-jarige bestuurder uit Middelburg werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Uit een ademanalyse bleek dat hij te veel alcohol had gedronken, namelijk 765 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Voet

Bij het verplaatsen van een politieauto reed een agent per ongeluk over de voet van een 17-jarige passagiere uit Middelburg. Zij is ter controle door de agenten naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de voet niet was gebroken en toen kon de vrouw naar huis.