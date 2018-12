Groene Ster loot Feyenoord in beker

Said Bouzambou (links) lootte Groene Ster aan Feyenoord (foto: Omroep Zeeland)

Op 11 januari mag Groene Ster naar Rotterdam voor de kwartfinale tegen de Rotterdamse nummer negen van de eredivisie in het zaalvoetbal. Saïd Bouzambou zal daar niet bij zijn door een schorsing die hij vorig jaar in het bekertoernooi opliep. Naast Groene Ster komen de overige zeven ploegen allemaal in de eredivisie uit, Groene Ster staat daarin op de zesde plek.