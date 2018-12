Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IFC drukt Vlissingen dieper in problemen

Het is Vlissingen niet gelukt om aansluiting naar boven te vinden in de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer John Karelse verloor in Hendrik-Ido-Ambacht met 2-1 van IFC. Vlissingen blijft staan op de voorlaatste plaats.

Dennis Tukker is gefrustreerd tijdens de wedstrijd tegen IFC (foto: Orange Pictures) Het zit Vlissingen op dit moment niet mee qua blessures. De ziekenboek is al overvol en daar kwamen deze week nog twee spelers bij. Vjeko Krezo en Renzo Roemeratoe waren vandaag niet fit genoeg om af te reizen naar Hendrik-Ido-Ambacht. In de warming-up raakte Miquel Crucq ook nog geblesseerd. Hij werd in de basisopstelling vervangen door Sofian Bousantouh. De eerste kansjes van de wedstrijd waren voor Vlissingen. Abdoe Abdenbi, die terugkeerde van een blessure, was dicht bij een treffer en uit een corner was Milton Roemeratoe met het hoofd gevaarlijk. Maar het doelpunt viel na 28 minuten spelen aan de andere kant. IFC-aanvoerder Danny Slingerland tikte een voorzet achter Vlissingen-doelman Karim Ben Sellam. Vlissingen kwam goed uit de kleedkamer. Pattinama zorgde na vijf minuten spelen in de tweede helft voor de gelijkmaker. Hij schoot een voorzet van Bousantouh in het net. Toch kon Vlissingen geen punt meenemen terug naar Zeeland. Een kwartier voor tijd beslechtte Nico Ramos met een diagonaal schot het lot van Vlissingen: 2-1. Scoreverloop 1-0 Slingerland (28)

1-1 Pattinama (50)

2-1 Ramos (74) Opstelling Vlissingen Ben Sellam, El Kaddouri, Milton Roemeratoe, Gooding, Tukker, Weeda, Bousantouh, Roose, Abdenbi, Pattinama, Martien (Hoessein Bouzambou/60)