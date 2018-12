Flinke scheldpartij bij finish Den Inkelcross

Verschuure won de Den Inkelcross met een kleine voorsprong op Sanderse. Er zijn geen beelden van tijdens de race waarop te zien is wat er precies is gebeurd. Wel is de scheldkanonnade aan het adres van Verschuure in beeld. Frédérique Burkin uit Oostburg werd derde in de wedstrijd die meetelt voor de Zeeuwse crosscompetitie. Zij komt tussen beide vrouwen.

Monica Sanderse is woest na de finish van de Den Inkelcross en scheldt winnares Monique Verschuure uit (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de prijsuitreiking was Sanderse enigszins tot bedaren gekomen. Ze schudde Verschuure daar de hand, maar weigerde met haar op de foto te gaan. Verschuure houdt een nare nasmaak aan het incident over. "Ik wilde graag winnen, maar de manier waarop is wat minder. Ik gun mijn concurrentes altijd alles en de beste wint en als je dan op deze manier over de finish komt geeft dat een zure nasmaak."