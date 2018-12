Deel dit artikel:













Delta Sport/EOC boekt belangrijke zege

Delta Sport/EOC heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer John Jansen was in de thuiswedstrijd tegen Snelwiek uit Rotterdam met 33-31 te sterk en stijgt naar de 9e plek in de tweede divisie, twee plaatsen boven de degradatiestreep.

Branden Meulmeester [archieffoto] (foto: Ruud van der Nat) Aan het begin van de speelronde stond Delta Sport/EOC op de laatste plaats, die het deelde met Snelwiek en Helius. Delta Sport/EOC nam een vroege voorsprong in de wedstrijd tegen de Rotterdammers. De marge schommelde tussen de 4 en 2 punten, maar Delta Sport/EOC bleef leiden. Het sleepte dankzij onder andere elf treffers van Branden Meulmeester een belangrijke en verdiende overwinning uit het vuur. Bart Koetje deed met 8 goals ook een belangrijke duit in het zakje. Door deze zege laten de Zeeuwse handballers Snelwiek en Helius achter zich en passeren ze ook WPK/Westlandia.