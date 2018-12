Uitslagen amateurvoetbal zondag 2 december

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B

Geen wedstrijd voor GOES, door de regenval was de grasmat onbespeelbaar. Enkele concurrenten van GOES wisten echter niet te winnen waar de ploeg van Rogier Veenstra later nog van zou kunnen profiteren.

Hoofdklasse B

Het zit niet mee voor de formatie van John Karelse. VC Vlissingen lijdt de negende competitienederlaag, waardoor het in de gevarenzone blijft.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg doet goede zaken in de strijd om de derde plek in de 2e klasse E.

3e klasse A

Een opvallende uitslag in de derby tussen Clinge en HVV'24. Halverwege was de wedstrijd nog in evenwicht door doelpunten van Thomas Leegwater voor Clinge en Sinan Coban voor HVV'24. Maar na rust maakte Clinge het verschil via Domenique de Burger en weer Thomas Leegwater.

4e klasse A

Het blijft ongemeen spannend in de top van de 4e klasse A waar vijf clubs binnen vier punten van elkaar staan. Oostburg voegt zich met een overwinning op Vogelwaarde nadrukkelijk in de strijd om het kampioenschap.

5e klasse A

Een opmerkelijke remonte op het veld van Aardenburg, waar Tom de Zwart van SDO'63 zijn ploeg met vijf goals in de tweede helft aan de overwinning helpt. Koploper Sluis kwam niet in actie door hevige regenval die het veld van Moerstraten onbespeelbaar maakte.

2e klasse F vrouwen

Hontenisse maakt geen fouten en blijft aan de leiding in de 2e klasse F.