Een zoete overwinning voor de beste schaapsherder

Welke hond is de beste schaapsherder? Daar draaide het dit weekend in Groede om tijdens de internationale wedstrijd schapenhoeden. Herdershonden uit verschillende landen lieten zien hoe zij de commando's van de herders opvolgen en de schapen over een parcours met obstakels loodsen. Er was er maar één de beste: Dolce uit Zwitserland.

De Zwitserse viervoeter en baas Rachel Koller waren de beste van de negen deelnemers van vandaag. Hij versloeg de honden en bazen uit onder andere Finland, Zwitserland en Italië, die in de regen en harde wind hun kunsten moesten tonen. Volgens organisator Edwin la Gasse hebben de dieren er minder last van dan hun bazen. "Die honden werken toch wel", zegt hij. Onrustig en onstuimig Toch waren sommige honden wel wat van slag, zoals Jurre, de Hollandse herder van Joke van Leeuwen-van Dijk uit Linschoten. "Normaal gesproken loop je heel relaxed met de schapen van het ene punt naar het andere punt, maar nu zette hij te veel druk op de schapen waardoor ze de verkeerde kant opliepen". Joke schatte haar kansen direct na het afleggen van het parcours daarom erg laag in. "Ik denk dat ik bij de laatste hoor," vertelt ze lachend. (foto: Omroep Zeeland) Nadat ze 30 schapen hebben uitgekozen om mee te lopen, krijgen alle deelnemers 35 minuten om het uitgezette parcours af te leggen. "Als je bij het uitzoeken van de schapen rustig en vriendelijk bent, dan vertrouwen de schapen je ook en dan lopen ze eigenlijk het hele parcours goed met je mee. Maar ben je te onrustig, dan vergeven de schapen je dat niet," legt mede-organisator Hanke Karreman uit. Omvergelopen door een schaap Onderweg passeert de kudde een auto, moeten de schapen heelhuids een brug overkomen en krijgen ze even rust om te eten. De herdershonden moeten zorgen dat alles rustig en ordelijk verloopt. Bij Jurre en Joke lukte dat vandaag niet helemaal. Bij het laatste obstakel kwam Joke zelfs ten val, doordat een onrustig schaap haar omver liep. "Ik heb al wel een keer een eerste en tweede plaats gehaald, maar toen was hij veel rustiger. Maar meedoen was ook ontzettend leuk", besluit zij. (foto: Omroep Zeeland) Organisator Hanke Karreman legt uit hoe de wedstrijd werkt