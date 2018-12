Fotografen over Zeeland: 'Moeilijk om keuzes te maken'

Zoveel moois

De foto's zijn gemaakt voor de campagne 'Zeeland, Land in Zee' waarmee de provincie, samen met organisaties en bedrijven, Zeeland wil promoten. De fotografen (Jan de Carpentier, Janne van Gilst, Joop van Houdt, Christian van der Kooy, Reno Maenhoudt en Anda van Riet) mochten ieder uit een aantal gebieden in de provincie kiezen en kregen verder carte blanche. Jan de Carpentier vond het een leuke maar ook lastige opdracht: 'Zeker omdat je maar twaalf foto's mocht maken. Er is echt zoveel moois. Het is echt kill your darlings'.

De tentoonstelling is tot en met vrijdag 18 januari te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst in Middelburg.