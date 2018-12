Zeeland Wordt Wakker 3 december 2018: stoffelijk overschot, schapen en foto's

Zoektocht naar vermiste man Yerseke 1 (foto: 112 Midden-Zeeland)

Zoektocht

In de Julianahaven bij de Meerpaalweg in Yerseke is het stoffelijk overschot gevonden van een 53-jarige man. De man werd sinds zaterdag vermist.

Schapen

In Groede was een internationale wedstrijd schapenhoeden. Herdershonden uit verschillende landen lieten zien hoe zij de commando's van de herders opvolgen.

Foto's

Hoe breng je Zeeland in beeld? Zes fotografen gingen ermee aan de slag.

Molen De Koe in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Wolkenvelden en de zon wisselen elkaar af en vooral later vandaag volgen een paar buien. Er waait een matige, op het water krachtige zuidwestenwind en het wordt rond 13 graden.