Honderd mensen wachten op een plekje op een Zeeuws woonwagenkamp

Woonwagenbewoners vinden dat nieuw beleid lang op zich laat wachten. Jeroen Hoogbergen van Nijbod Consultancy, dat een groot deel van de woonwagencentra Zeeland beheert, kan zich dat voorstellen. "Bewoners zijn natuurlijk ongeduldig, dat begrijp ik. Maar gemeenten zijn koud bezig om de behoefte te inventariseren. Daarna moeten ze op zoek naar nieuwe locaties. Dat vergt planologische maatregelen."

Vlissingen en Middelburg

In Vlissingen en Middelburg is de druk het hoogst. Afgelopen week had Jeroen Hoogbergen een gesprek met de gemeente Vlissingen. "Hier zijn nu drie centra met ieder tien standplaatsen, maar er ligt er een verzoek voor uitbreiding. De wethouder gaf aan pas in het voorjaar/zomer 2019 meer duidelijkheid te kunnen geven."

Geen grotere, maar meer kampen

Zeeland telt in totaal 27 woonwagenkampen met 224 standplaatsen. Naar verwachting zal dit aantal uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen. De huidige woonwagencentra zullen niet heel veel groter worden, maar er zullen eerder meer locaties komen. Er staan met name volwassen kinderen op de wachtlijst die op een woonwagenkamp zijn geboren, maar door het uitsterfbeleid gedwongen in een woning moesten gaan wonen.

Hoe zit het met de rechten van woonwagenbewoners? Tot 2014 hanteerde Nederland een uitsterfbeleid voor woonwagenbewoners. Ze moesten maar in een gewoon huis gaan wonen. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman bepaalden echter dat het beleid discriminerend en in strijd met de wet was. In juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken nieuw beleid gepubliceerd. Het beleidskader helpt gemeenten een invulling te geven aan het lokale woonwagenbeleid, zodat deze recht doet aan de cultuur van de bewoners.

Woonwagenbewoners vinden dat ze lang genoeg hebben gewacht op nieuwe standplaatsen. (foto: Omroep Zeeland)

Waar zijn de woonwagencentra?

Het grootste woonwagencentrum van de provincie is er eentje van 21 plaatsen. Dat betreft het kamp aan de Oude Zeedijk in Goes, ook al heet het daar officieel Klaphekkeweg. Maar het zwaartepunt van woonwagencentra ligt ten zuiden van de Westerschelde. In Zeeuws-Vlaanderen zijn in totaal 130 plaatsen. Die zijn verspreid over de kernen van de gemeente Terneuzen en geconcentreerd rond de stad Hulst.