Man onder invloed van drugs opgepakt na achtervolging (foto: Omroep Zeeland)

Rond 03.00 uur vannacht zagen agenten een auto rijden bij Wilhelminadorp. Zij wisten dat de eigenaar van dit voertuig regelmatig onder invloed van drugs rijdt en zijn rijbewijs al was ingenomen. De politie gaf hem een stopteken, dat werd genegeerd door de man.

De bestuurder ging ervan door en beging verschillende verkeersovertredingen in zijn vlucht. Zo reed hij 170 km/u waar hij maximaal 80 km/u mocht. Ook reed hij met 100 km/u op een 30 km/u-weg. Daarnaast negeerde hij een rood stoplicht en stuurde hij de auto een aantal keer op de verkeerde weghelft. In Kortgene kon de man worden aangehouden. Na enig verzet werd de man aangehouden en overgebracht naar een politiecel.

Na testen bleek de man onder invloed van THC en amfetamine. Omdat hij zijn rijbewijs al kwijt was, kon dat niet worden ingenomen. De man kreeg wel een bekeuring voor het rijden terwijl hij een rijontzegging heeft. Voor de andere strafbare feiten wordt proces-verbaal opgemaakt.

Goes

Eerder op de avond betrapten agenten in Goes ook al een man die onder invloed van drugs aan het rijden was. De 20-jarige bestuurder uit Goes kreeg een rijverbod van 24 uur.