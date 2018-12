Deel dit artikel:













Roel van Velzen, Corrie Konings en Frans Bauer op Aemstie Alive

Het driedaagse festival Aemstie Alive in Burgh-Haamstede heeft zijn programma bekend gemaakt. Donderdag 24 januari is weer voor de ouderen, met optredens van onder meer Danny Christian, Ben Cramer en Corrie Konings. Vrijdag is voor tieners, en op zaterdag is Roel van Velzen één van de blikvangers.

Roel van Velzen zingt tijdens de laatste avond van Aemstie Alive (foto: ANP) De eerste dag van Aemstie Alive staat in het teken van de senioren. Danny Christian, Ben Cramer, Corry Konings en Frans Bauer komen optreden. Daarnaast zijn er ook optredens van Albertina en Alwin. Ook de dweilband Liever ier as Tuus zal een aantal nummers spelen. Waar de donderdag voor de senioren is, staat de vrijdag in het teken van de jongeren. Josylvio, Quincy Wilson en Delaney Lepelblad zullen optreden. Ook zijn er een aantal workshops, demonstraties en activiteiten. Op zaterdag 26 januari staan Roel van Velzen, The Dirty Daddies, Boston Tea Partij, Big Black & Beautiful en DJ Bee op het programma om Aemstie Alive af te sluiten. De Stichting Aemstie Alive is opgericht op 13 oktober 2005. De stichting heeft als doelstelling om in de stille wintermaanden, bij voorkeur het laatste weekend van januari, een evenement te organiseren voor de inwoners van Zeeland. Het gaat dan in het bijzonder om Schouwen-Duiveland. Geen enkele leeftijdsgroep wordt uitgesloten.