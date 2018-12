Gewonden na botsing Oud Vossemeer, brandweer bevrijdt persoon uit auto

Gewonden na ongeluk Oud-Vossemeer (foto: HV Zeeland)

Rond 8.45 uur rukten hulpdiensten uit voor het ongeluk. Ook de traumahelikopter vloog vanuit Rotterdam naar Oud-Vossemeer om assistentie te verlenen bij het ongeluk met twee personenauto's: een Seat Arosa en een Jeep Renegade. In de Jeep zaten twee personen, in de Seat zat alleen de bestuurder.

Een persoon die in de Jeep zat raakte bekneld, maar kon vrij snel bevrijd worden. Volgens de politie waren iets na 9.00 uur alle inzittenden uit hun auto. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk in welke auto de slachtoffers zaten.