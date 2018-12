NL-Alert in veel bushaltes te zien, maar niet in Zeeland

Controlebericht NL-Alert (foto: ANP)

De veiligheidsregio meldt vandaag op Twitter dat 'het aantal beschikbare tekens te weinig is om het volledige bericht te tonen.' Treinreizigers zouden het bericht om 12.00 uur wel op de schermen van het station moeten zien.

Woordvoerder Corry Brand van de Veiligheidsregio laat weten dat de borden een regel moeten bevatten die honderd tekens kan laten zien. Op de Zeeuwse borden bij bushaltes is plek voor 90 tekens. Vanochtend heeft de veiligheidsregio een overzicht van het Ministerie ontvangen op welke plekken in Nederland de borden geschikt zijn voor het tonen van de meldingen. Uit dat overzicht werd duidelijk dat geen enkel scherm bij een Zeeuwse bushalte de melding kan laten zien. Zeeland is de enige provincie waar het NL-Alert op geen enkel scherm getoond kan worden. Een aantal andere regio's in Nederland kampt met hetzelfde probleem.

Op zoek naar de juiste oplossing

In het voorjaar wordt bekeken wat er moet gebeuren om de alerts wél bij Zeeuwse bushaltes te tonen. Brand laat weten dat het vervangen van de borden de makkelijkste optie is, maar misschien niet realistisch. Er wordt ook gekeken of de huidige borden met een regel uitgebreid kunnen worden. Het versturen van korte berichten is ook een optie, laat Brand weten.

De overheid hoopt door NL-Alerts te tonen op schermen in het openbaar vervoer het bereik verder te vergroten. Eerder dit jaar werd het alert door ruim 10 miljoen mensen ontvangen op hun telefoon. Naast de meldingen in het openbaar vervoer, wordt er vandaag ook een melding naar telefoons gestuurd, gelijk met de maandelijkse sirenetest om 12.00 uur. De telefoon moet dan wel ingesteld staan op het ontvangen van die meldingen. NL-Alert heeft op de website een instructie voor het instellen van meldingen.

Wat is NL-Alert? Het NL-Alert is een gratis dienst van de overheid om berichten naar mobiele telefoons te sturen wanneer er sprake is van een ramp in de buurt. In zo'n bericht staat kort en bondig beschreven wat er gaande is en wat je het beste kunt doen. Het systeem zendt berichten uit via de zendmasten van alle providers. Een naam en telefoonnummer zijn hierbij niet nodig en blijven dus onbekend. Bedoeling is dat het systeem op den duur de sirenes die elke eerste maandag van de maand klinken vervangen. Toch zal het luchtalarm in ieder geval nog tot 2020 in gebruik blijven.