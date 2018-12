Veiling oude stadhuis Terneuzen een succes (foto: BOG auctions)

Er werd enthousiast geboden op het pand dat van 1594 tot 1972 dienst deed als stadhuis van de stad. Het staat al jaren leeg omdat het door de (gemeentelijke) monumentale status van het pand moeilijk is om er een goede bestemming voor te vinden. Zo mogen bijvoorbeeld de boogramen in de gevel niet worden aangepast na verzet van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, waardoor de kopers en ondernemers weer afhaken.

Tweede veiling in korte tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat het monumentale pand geveild wordt. Iets meer dan een jaar geleden werd het via een veiling voor meer dan drie ton verkocht aan de Citystone Group, een Amsterdams vastgoedbedrijf. Maar ook die koop leverde geen nieuwe bestemming en invulling op.

De koop van vandaag is bindend, maar het pand moet de koper nog wel gegund worden door de huidige eigenaar. Als dat gebeurt, wordt de koopovereenkomst waarschijnlijk eind januari getekend. Wie de koper is en welke bestemming het pand zal krijgen is nog niet bekend gemaakt.

Terug in de tijd

Het gebouw aan de Noordstraat was ruim 375 jaar het centrum van het stadsbestuur. Het is van oorsprong een verbouwd woonhuis van een schepen (bestuurder) waar een toren aan is gebouwd en is gebouwd van de stenen van het kasteel van de ambachtsheer van Zaamslag. Het was al snel te klein en is de loop der eeuwen veelvuldig verbouwd om meer ruimte te creëren. In 1859 werd het stadhuis wederom vernieuwd en maakte de eeuwenoude toren plaats voor een nieuwe. Pas in 1972 nam het gemeentebestuur haar intrek in het huidige stadhuis aan het Stadhuisplein, dat ontworpen werd door Jaap Bakema.