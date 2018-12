'Hoek en GOES zijn het Ajax en PSV van Zeeland'

We legden de trainers van Hoek, Kloetinge en De Meeuwen (de drie hoogst spelende zaterdagclubs) twee stellingen voor. Stelling 1 luidt: Hoek en GOES zijn in Zeeland wat Ajax en PSV in de Eredivisie zijn. Ze zijn veel te sterk voor de rest.

Sterkste selecties

"Hoek en GOES hebben de sterkste selecties en we doen het allebei goed", zegt Hoek-trainer Dennis de Nooijer. "Kloetinge staat er ook goed voor, maar dat is wel in de 1e klasse. Vroeger waren ze hoofdklasser."

"Qua elftallen steken Hoek en GOES er bovenuit, maar niet als verenigingen", zegt Marcel Lourens, trainer van Kloetinge.

'Het is niet zo gek dat Hoek en GOES er bovenuit steken", begint Daan Eikenhout, trainer van De Meeuwen. "De vijver in Zeeland is niet zo heel groot."

Stelling 2 luidt: De stap naar de Derde Divisie is voor spelers van andere Zeeuwse clubs te groot op dit moment. De drie trainers denken dat het wel meevalt. "Er zijn altijd goede voetballers bij iedere club", zegt De Nooijer. "Ook bij eersteklassers of tweedeklassers."

Yarick Dorst

"Als je echt talent hebt, lukt dat wel hoor", zegt Eikenhout. "Kijk maar naar Yarick Dorst die naar de Tweede Divisie is gegaan." Dorst verruilde afgelopen zomer eersteklasser Bruse Boys voor Barendrecht, dat in de Tweede Divisie uitkomt.

Yarick Dorst uit Bruinisse maakte afgelopen zomer de overstap naar tweededivisionist Barendrecht (foto: Orange Pictures)

Marcel Lourens denkt dat het voor veel spelers wel beter is om eerst ervaring op te doen in de 1e klasse of Hoofdklasse. "Daar kunnen ze zich ontwikkelen."

Knop omzetten

"Het duurt altijd even voordat ze op het niveau zitten waar wij nu zitten", zegt De Nooijer. "Zowel fysiek, tactisch en natuurlijk ook mentaal. Je moet wel een knop omzetten om op dit niveau te kunnen voetballen."

Eikenhout denkt dat er binnen zijn selectie bij De Meeuwen twee a drie spelers zijn die het niveau van de Derde Divisie aankunnen. Wie het zijn wil hij niet zeggen. "Als die jongens met betere spelers trainen en op een hoger niveau gaan voetballen, ben ik ervan overtuigd dat ze het aankunnen."

De tijd dat Hoek spelers haalde van Kloetinge lijkt voorbij. Levi Mombarg (Zeelandia Middelburg) en Yves Nyemb (VC Vlissingen) zijn in de selectie van Hoek de enige nieuwkomers dit seizoen die van een Zeeuwse club komen. Hoek haalde dit seizoen met Kyle Doesburg, Lionel Fitsch, Jelle Klap en Gert-Jan van Leiden spelers die ervaring op een hoger niveau opdeden buiten de provincie.

Sander Versendaal

GOES haalt wel voornamelijk Zeeuwse spelers. Trainer Rogier Veenstra laat jonge talentvolle voetballers zelfs ervaring op doen door ze mee te laten trainen. Zo is het de bedoeling dat verdediger Sander Versendaal van tweedeklasser Oostkapelle mee gaat trainen bij de derdedivisionist.

