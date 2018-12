Flinke straffen voor cocaïnesmokkelaars

Grote drugsvangst tussen het ananassap (foto: Politie)

Een 29-jarige man uit Middelburg tegen wie ook acht jaar was geëist, moet zes jaar en drie maanden de gevangenis in. De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is dat de twee in 2015 1143 kilo drugs ingevoerd hebben en dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie. Zij zouden de regelneven zijn geweest van het transport waarbij de partij drugs in een lading ananassap van de haven van Antwerpen naar een loods in Raamsdonksveer werd gebracht.

Een derde verdachte, een 31-jarige Goesenaar die de drugs heeft opgehaald uit de haven van Antwerpen, heeft twee jaar en acht maanden celstraf gekregen. Er was vier jaar tegen hem geëist. Hij wordt gezien als medeplichtig.

Anonieme tip

Door een anonieme tip was justitie op de hoogte van het coketransport. De verdachten werden al een tijd lang getapt en geobserveerd. Toen de drugs eenmaal naar de loods waren gebracht, deed de politie een inval.

De drugsvondst stamt uit eind 2015, dus was de wettelijke termijn voor de inhoudelijke behandeling van de zaak van twee jaar inmiddels al verstreken. Dit heeft bij de 29-jarige Middelburger tot negen maanden strafkorting geleid (rechtbank vond zeven jaar cel passend) en bij de 31-jarige Goesenaar voor vier maanden strafkorting (rechtbank vond drie jaar passend).