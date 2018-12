Groep 8a van Vlissingse school is meest mediawijze klas van Zeeland

Theo Thijssenschool meest mediawijs (foto: Omroep Zeeland)

Het spel MediaMasters werd gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid. In Nederland deden ruim 180.000 leerlingen van basisscholen mee. Uit de resultaten blijkt dat Zeeuwse leerlingen goed kunnen omgaan met WhatsApp en sociale media. Ze weten bijvoorbeeld waarom hashtags viral gaan. Waar de leerlingen uit Zeeland wel moeite mee hebben is het herkennen van games die verslavend zijn. Ook moesten de kinderen de verschillen herkennen tussen echte en nepprofielen op sociale media.

Naast dat de Theo Thijssenschool de beste van Zeeland was, scoorde er ook een Zeeuwse school goed bij basisscholen in het speciaal onderwijs. Dat was groep B6/7 van De Tweern in Goes. Zij eindigden landelijk op de zevende plaats.