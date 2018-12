Hardleerse oplichter moet de cel in én een miljoen terugbetalen

De 32-jarige Belg lichtte 43 spaarders op voor één miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

Vooral Tholenaren vertrouwden in 2010 hun zuurverdiende centen aan de Belg toe. Zij legden in totaal meer dan één miljoen euro in en zouden daar flinke rente over krijgen. In plaats van het geld te investeren, verbraste de man al het geld binnen een jaar. Hij zou veel geld hebben uitgegeven aan mode en in de horeca. Verder reed hij rond in een dure BMW en heeft hij ook veel geld over de balk gesmeten in een casino in Saint Tropez.

De man is ook al in 2016 veroordeeld voor oplichtingszaken in België. Om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat, mag de man zich vijf jaar lang niet bezighouden met het financiële producten.