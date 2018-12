'Je wordt in een woonwagen geboren en je sterft er'

"Een echte woonwagenbewoner wordt in een woonwagen geboren en sterft er in. Mij zal dat wel lukken. Maar voor de kinderen is dat de vraag." De 30-jarige zoon van Giel en Janneke van de Ven woont noodgedwongen in een woning. "Echt gelukkig is Rinus daar niet met zijn vrouw en twee kinderen. Maar hij had geen andere keuze. Er is hier geen plek op het kamp."

Opgesloten in een huis

Giel is in al die jaren maar twee keer op bezoek geweest bij zoon Rinus, hoewel hij op nog geen kilometer afstand woont. "Ik vind het raar en eng. Ik voel me daar opgesloten."

De 21-jarige Nancy woont nog bij haar ouders op het kamp aan de Tuinstraat in West-Souburg, maar heeft een vriendje en wil gaan samenwonen. "Dat kind moet op het kamp wonen. Kan het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. In een huis wonen gaat bij haar echt niet lukken."

Wagen is onderdeel van de cultuur

Volgens Giel van de Ven verliezen veel woonwagenbewoners zo langzamerhand wel een beetje hun geduld. "Volgens het nieuwe beleid moeten gemeenten zorgen voor voldoende plekken omdat het wonen in een woonwagen onderdeel is van onze cultuur. Ik heb er echter totaal niks van gemerkt. Geen brief, helemaal niets."

De gemeente Vlissingen heeft laten weten dat er inderdaad een verzoek voor uitbreiding van het aantal standplaatsen ligt. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoe groot de behoefte is. Pas in het voorjaar of de zomer van 2019 verwacht de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven.

Giel van de Ven met zijn kleindochter die hij het liefst ziet opgroeien op het kamp (foto: Omroep Zeeland)

De oplossing is best simpel volgens woonwagenbewoner Giel van de Ven. "Op de drie kampjes in Vlissingen is genoeg ruimte om wat bij te bouwen. Ik denk dat als er vier standplaatsen per kamp bijkomen, dat er al veel is opgelost."

Tot het zo ver is, is er maar één andere oplossing. "We moeten wachten tot er weer iemand overlijdt op het kamp."