Zeeuwen in de prijzen bij bekendmaking GaultMillau

Kok Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia in restaurant Inter Scaldes. (foto: ANP)

Inter Scaldes kreeg van de jury 19,5 punten, van de 20 die maximaal kunnen worden gehaald. Kok Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia scoren daarmee net zo goed als vorig jaar. Ook De Librije in Zwolle heeft 19.5 punten gescoord.

Inter Scaldes is niet het enige Zeeuwse restaurant dat hoog is geëindigd. Tijdens de presentatie vanmiddag werden alleen de restaurants genoemd die 17 punten of meer hadden gescoord, en volgens de jury tot de 'absolute top' van Nederland behoren.

Score Zeeuwse restaurants

Naam punten 2019 2018 Inter Scaldes, Kruiningen 19,5 19,5 Kromme Watergang, Hoofdplaat 18 18,5 Pure C, Cadzand-Bad 17,5 17,5 Meliefste, Wolphaartsdijk 17 16,5

Er werden ook vijftien awards uitgereikt in verschillende categorieën. Wijnbar Bottles uit Sas van Gent sleepte daarbij de titel 'beste wijnkaart van het jaar' in de wacht. Eigenaar Jens Hoogstad heeft 5000 wijnen op de kaart gezet en is trots op de prijs. "Het is een beetje als met een postzegelverzameling: het is nooit genoeg." En Koen van der Plas van Inter Scaldes kwam als beste sommelier uit de bus.

Nieuwkomer

In de restaurantgids staan 700 restaurants, waarvan er 200 dit jaar voor het eerst in staan. En ook daar staat een Zeeuws restaurant tussen: De Kale en de Bril uit Goes is met twaalf punten in de gids opgenomen. Chefkok Marc Everse werd tijdens de presentatie ook al op het podium geroepen, om samen met negen andere chefs die bij de jury in het oog sprongen, de eerste tien exemplaren van de gids in ontvangst te nemen.