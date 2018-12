OM eist wederom 40 maanden celstraf voor seksafpersing Goesenaar

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

In mei 2017 veroordeelde de rechtbank de man al tot een straf van 40 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Daarnaast moest de Goesenaar zich onder verplichte behandeling stellen bij een zorgkliniek en staat hij onder toezicht van de reclassering. Ook kreeg hij een gebieds- en contactverbod opgelegd en moest hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van bijna 16.000 euro.

Verkrachtingen

Er werden hem toen vijf punten ten laste gelegd, waaronder meerdere verkrachtingen. De rechtbank achte ze alle vijf bewezen. Het slachtoffer is de ex-vriendin van de Goesenaar. Ze had geen idee dat haar ex-vriend achter de bedreigingen zat. Daar kwam zij pas achter toen ze aangifte had gedaan. Haar ex werd in december 2016 aangehouden en zit sindsdien vast.

Naaktbeelden

Het begon met anonieme e-mails, waarin haar werd opgedragen om naaktfoto's op te sturen. Als ze dat niet zou doen, zouden naaktbeelden worden vrijgegeven die ze eerder aan haar toenmalige vriend had verstuurd. Die zou haar bedreiger hebben bemachtigd door haar computer te hacken, was het verhaal.

Advies

Aangezien zij toen nog niet wist dat het haar ex-vriend was die achter de dreigmails zat, vroeg ze hem om raad. Dat deed ze mede omdat hij de enige andere persoon was die de naaktfoto's in zijn bezit had. Hij gaf haar toen het advies om op de eisen in te gaan.

'Pure porno'

De anonieme dreiger eiste van het slachtoffer dat ze keer op keer seksuele handelingen zou verrichten met de man uit Goes en ook dat hij dat zou filmen. Ook die nieuwe filmpjes werden gebruikt als machtsmiddel. Zo nam het aantal filmpjes toe. In totaal gaat het om zo'n duizend naaktfoto's en 200 filmpjes. De rechter omschrijft de filmbeelden als 'pure porno'.

Complete radeloosheid

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak werd een verklaring van het slachtoffer voorgelezen. Daarin omschreef zij hoe ze door de afpersingen en verkrachtingen van een glimlachende meid steeds verder afgleed naar complete radeloosheid. Ze dacht in die periode ook regelmatig aan zelfmoord.

Twijfels

De Goesenaar zei zeer onder de indruk te zijn van de slachtofferverklaring en heeft toen ook spijt betuigd, maar zijn advocaat had zo zijn twijfels. Hij geloofde niet dat zij zich al die tijd onder druk had laten zetten en beweerde dat ze er zelf ook plezier in had. De rechter was daar niet van onder de indruk en nam de eis van het Openbaar Ministerie volledig over. De man besloot in hoger beroep te gaan.

Het Gerechtshof in Den Bosch zal zich nu buigen over de zaak en naar verwachting over een paar weken uitspraak doen.