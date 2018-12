Te veel verkeersborden langs de wegen

Veel onnodige verkeersborden in het land (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland is natuurlijk op zoek gegaan naar voorbeelden in Zeeland en heeft foto's binnengekregen uit Hoek, Oost-Souburg en Vlissingen. Toch zijn er volgens Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat nauwelijks klachten over borden langs de Zeeuwse rijkswegen. "Wij voldoen aan de eisen van de CROW, en krijgen bijna nooit klachten binnen over te veel borden langs de wegen." Rijkswaterstaat beheert de N61, N57 en N59 en de A58.

'Onnodige verkeersborden in Nederland'

Verkeersborden die zelf zijn gemaakt, hier een voorbeeld bij de Theo Thijssenschool in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Onveilige situaties

Veilig Verkeer Nederland zegt dat de wildgroei aan verkeersborden regelmatig tot onveilige situaties. "Aan verkeersdeelnemers wordt te veel informatie en te veel tekst gegeven. Die informatie kunnen ze bij het passeren vaak allemaal niet tot zich nemen", zegt José de Jong van VVN.

600.000 borden weg

Volgens John Boender van de CROW kan de verkeersveiligheid in ons land worden verbeterd door 600.000 verkeersborden te verwijderen. Nu staan er ruim drie miljoen waarschuwings- en gebodsborden, waarvan twintig procent overbodig is en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt. Boender: "Wat je dan krijgt is dat mensen bord één zien en vlak daar achter bord twee, en dan zien ze nog een derde en vierde bord. Dan weet een bestuurder echt niet meer wat er op het eerste bord stond."

