Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeelandbrug tijd afgesloten na ongeluk

De Zeelandbrug is vandaag aan het begin van de avond een uur afgesloten geweest na een ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoeveel voertuigen bij het ongeluk betrokken waren en of er gewonden zijn gevallen. Het verkeer moest tijdens de afsluiting omrijden via de Oosterscheldekering.

Zeelandbrug (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk zorgde voor flinke file in beide richtingen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.