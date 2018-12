Politie start grote actie tegen ondermijnende criminaliteit

In september werden dampende vaten, vermoedelijk met drugsafval, gevonden in IJzendijke (foto: HV Zeeland)

Tijdens de actieweek richt de politie zich vooral op het agrarische buitengebied en industrieterreinen. Volgens de politie zijn dat plekken waar verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit zich afspelen. Als voorbeeld geeft de politie een hennepkwekerij in een afgelegen bedrijfsloods of een productielocatie van synthetische drugs in een boerderijschuur.

Ondermijning is een term die door politie en justitie gebruikt wordt voor criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken, zoals het witwassen van geld uit criminele activiteiten. Maar de ondermijnende effecten van de drugsindustrie strekken zich volgens de politie verder uit, zoals bijvoorbeeld bij drugslabs in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch drugsafval in de natuur en bedreiging van lokale bestuurders en andere overheidsdienaren.

In een persbericht laat de politie weten dat er bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit samengewerkt moet worden: "Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers". Ook in Brabant en Limburg start de politie deze week acties tegen ondermijnende criminaliteit.