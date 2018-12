Ruim honderd bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs

"Ik ben niet geschrokken van dit aantal", zegt wijkagent Martin Vogel van Middelburg over de cijfers. "Het is meer een bevestiging dat er drugs in het verkeer worden gebruikt. Daar hadden we, voor de controle op drugs in het verkeer, geen zicht op. Nu hebben we dus de eerste cijfers. Overigens zijn dit cijfers tot 1 november."

processen verbaal rijden onder invloed van drugs

politieteams Zeeland Softdrugs Harddrugs combinatie soft- en harddrugs totaal Oosterscheldebekken 29 15 7 51 Walcheren 27 7 13 47 Zeeuws-Vlaanderen 7 0 1 8

Sinds eind 2017 is het politieteam Oosterscheldebekken uitgerust met de speekseltest. Begin 2018 haakte Walcheren aan en Zeeuws-Vlaanderen is na afgelopen zomer begonnen met de testen op drugs. "Dat is de reden dat er grote verschillen zitten in aantallen per team in Zeeland", benadrukt Vogel. "Je kunt uit de cijfers niet afleiden dat er in Zeeuws-Vlaanderen minder drugsgebruik in het verkeer is."

In totaal werden 148 mensen verdacht van drugsgebruik in het verkeer na de speekseltest. Daarvan leidden 106 testen tot een proces-verbaal, 23 zaken worden nog onderzocht en bij negentien zaken werd een bloedproef geweigerd of bleek de test negatief. In juni van dit jaar werden ruim 50 mensen na de speekseltest verdacht van drugsgebruik.

Praktische en theoretische drugstest

Een speekseltest duurt ongeveer acht minuten, wat langer dan een alcoholtest. "Dat betekent dat we met de nodige zorgvuldigheid die drugstest uitvoeren", vervolgt de wijkagent. "We kunnen op twee manieren de drugstest uitvoeren. Ten eerste met de praktische speekseltest, maar daarnaast ook met de PMT, een theoretische psychomotorische test waarbij de agent op papier allerlei kenmerken in het gedrag afvinkt.

Bloedafname

Als de speekseltest positief is, volgt een bloedafname op het bureau. "Dat moet binnen anderhalf uur gebeuren door een GGD-arts", zegt Vogel. "Binnen vier weken wordt daarna duidelijk of sprake was van een strafbaar feit en krijgt de betrokkene een proces verbaal. Als een bestuurder positief test met de speekseltest en vervolgens zou weigeren zijn of haar bloed af te staan, dan wordt gelijk het rijbewijs ingevorderd."

