Yara mag Gronings gas niet meer gebruiken

Luchtfoto van Yara in Sluiskil (foto: OZ)

Dat schrijft klimaatminister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om energiebedrijven met gasgestookte centrales, chemische bedrijven en de bedrijven in kunstmest- en betonindustrie.

De bijna 200 andere bedrijven die eerder te horen kregen dat ze van het Groningse gas af moeten, krijgen respijt.

In gesprek met ministerie

Yara gebruikt per jaar 1,5 miljard kubieke meter (Nm3) hoogcalorisch gas uit de Noordzee en uit Noorwegen. De pijpleiding daarvan komt bij Zeebrugge aan land en loopt vandaar naar Sluiskil. Uit Groningen betrekt het bedrijf nu nog een half miljard kuub. Ook dat wordt straks Engels en Noors gas uit de Noordzee. Yara gebruikt gas slechts deels als energiebron. 80 procent dient als grondstof voor het maken van kunstmestkorrels. "Wij staan constructief tegenover het stoppen met gas uit Groningen. Maar als wij straks geen Gronings aardgas meer mogen gebruiken, betekent dat nogal wat op technisch en economisch vlak en mogelijk ook qua CO2-emissies", zegt managementlid Gijsbrecht Gunter van Yara. Hij is over de benodigde investeringen in gesprek met het ministerie.

Gunter wijst erop dat aanpassing van de fabrieken alleen mogelijk is tijdens een periodieke onderhoudstop. "De laatste stop hebben we net achter de rug en staat dus pas weer over zes jaar op de planning. In 2024 dus. Maar de minister stelt dat wij al in 2022 van het Gronings gas af moeten. Ik ben daarom wel benieuwd naar de invulling en hoe hard het ingangsjaar van 2024 is. Ook zijn we benieuwd hoe de compensatieregeling handen en voeten krijgt."