Omroep Zeeland stopt met uitzenden via satelliet

Extra tv-uitzending Omroep Zeeland over gemeenteraadsverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Abonnees met een hybride ontvanger kunnen Omroep Zeeland blijven ontvangen via de schotel. Daarnaast zijn de uitzendingen van Omroep Zeeland te ontvangen via de kabel en digitale televisie. De programma's zijn ook te zien en te beluisteren via de website via de live radio en live tv functie in de app van Omroep Zeeland.

Calamiteitenzender

Het stopzetten van het televisiesignaal via de satelliet heeft geen gevolgen voor de functie van Omroep Zeeland als calamiteitenzender. Bij een ramp of calamiteit worden Zeeuwen via andere kanalen zoals radio en online zo spoedig en volledig mogelijk geïnformeerd.