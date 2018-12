Deel dit artikel:













Auto botst tegen boom op Tholen

Op de Postweg tussen Tholen en Poortvliet is vanmiddag een auto tegen een boom beland. Dat gebeurde rond 17.30 uur. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Volgens HV Zeeland is de bestuurder gewond geraakt.

Omdat het vermoeden bestond dat de bestuurder bekneld zat, werd de brandweer opgeroepen. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Tijdens de afhandeling van het ongeluk was één rijbaan afgesloten. Het is niet bekend hoe zwaar de verwondingen van het slachtoffer zijn.