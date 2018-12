Proef: 50 cent tol op pontje Sluiskil

Pontje van Sluiskil (foto: André Boot)

"Dat is vanwege een afspraak met de provincie", vertelt Meerten Dallinga, voorzitter van de Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil. "Het was een voorwaarde toen we subsidie kregen om het pontje in de vaart te houden." Door voor de verkiezingstijd deze actie te houden, hoopt de stichting dat er aandacht komt voor het pontje. "Het is heel belangrijk voor Sluiskil en omliggende dorpen. Wij varen zodat jongens en meisjes van 12 jaar veilig overgezet worden en een veilige route hebben naar school."

125 euro per dag

Het kost 40.000 tot 50.000 euro om het pontje een jaar te laten varen. Gemiddeld maken er 250 mensen per dag gebruik van. Als er tol geheven zou worden van vijftig eurocent per dag, komt dat neer op zo'n 125 euro. "Dat is niet genoeg om het pontje te laten varen", aldus Dallinga. "Maar meer kan echt niet. Mensen hoeven ook niet voor de heen- en de terugweg te betalen, die vijftig cent is voor een hele dag."