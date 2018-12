Zeeland Wordt Wakker: Yara, pontje en satelliet

Luchtfoto van Yara in Sluiskil (foto: OZ)

Yara mag geen Gronings gas meer gebruiken

Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil mag vanaf oktober 2022 geen Gronings gas meer gebruiken. Yara hoort bij de negen grootste verbruikers van Gronings gas. Vanaf oktober 2022 moet Yara gebruik maken van zogenoemd hoogcalorisch gas of een andere duurzame oplossing.

Lees ook:

Het veerpontje bij Sluiskil (foto: André Boot / Omroep Zeeland Flickr)

Pontje Sluiskil wil geld

Vijftig jaar lang heeft hij gevaren zonder dat er betaald hoefde te worden, maar volgende week komt daar verandering in. Iedereen die op maandag, dinsdag en woensdag met het pontje wil overvaren, moet vijftig cent betalen. Het gaat hier om een proef om te kijken of er draagvlak is voor permanente tolheffing.

Lees ook:

Extra tv-uitzending Omroep Zeeland over gemeenteraadsverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland niet meer via satelliet

Omroep Zeeland is vanaf 1 januari 2019 voor abonnees van Canal Digitaal alleen nog beschikbaar via de Canal Digitaal Live TV app. Deze maatregel heeft gevolgen voor kijkers die via de schotel naar Omroep Zeeland kijken. Vanwege de hoge kosten zijn de uitzendingen van Omroep Zeeland niet meer te bekijken via de Astra satelliet.

Lees ook:

Herfstkleuren in Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)

Het weer:

Het blijft vandaag droog en het wordt een overwegend zonnige dag. Bij een zwakke tot matige uit west- tot noordwestenwind wordt het rond de 9 graden. Ook vanavond is het eerst nog vrij helder, maar vannacht komt er veel bewolking vanaf zee. De wind draait daarbij naar het zuidoosten en het koelt af een graad of 4.