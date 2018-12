Dit is waar tanken over de grens de moeite loont

Het benzineprijsverschil is zo groot dat het vaak geld oplevert om vanuit Nederland met een bijna lege tank over de grens te rijden en daar te tanken. Zelfs als je de kosten van het heen en weer rijden eraf trekt, hou je geld over. Tenminste wanneer je in Oost-Zeeuws-Vlaanderen woont. Wie in oostelijk Zuid-Beveland woont en denkt goedkoop over de grens in Zandvliet te tanken, moet nog eens goed rekenen. Heen en weer rijden is daar nauwelijks winstgevend. Verderop in dit artikel: kaarten van Zeeland waar je moet wonen om van de goedkope Belgische benzine te profiteren.

Diesel veel goedkoper in Nederland

Een bijzondere ontwikkeling is dat sinds begin dit jaar meer Belgische klanten juist in Nederland diesel komen tanken. Om Belgische automobilisten uit vervuilende dieselauto's te krijgen, is er een accijnsverhoging op diesel gekomen. Daarmee is nu de diesel in Nederland vaak goedkoper dan in België en komen Vlamingen bij ons die brandstof tanken. Voor benzine is het juist omgekeerd, die is bij onze zuiderburen vaak veel goedkoper.

Pomphouders in de grensstreek kunnen weinig doen aan de prijsverschillen. "Ik kan de benzine niet aanbieden voor de prijzen in België, er zit weinig marge op. De benzineprijs is hier geïndexeerd en daarmee hou je het verschil", zegt Maarten de Pooter van De Pooter Olie. Hij heeft dertien tankstations, één in België en twaalf in Zeeland.

'Moeilijk concurreren'

Zijn tankstation in België is goedkoper dan zijn andere tankstations. Verder merkt hij dat hij op Walcheren meer benzine verkoopt dan in Zeeuws-Vlaanderen. "Zakelijke rijders letten minder op de prijzen, maar je kunt het mensen niet kwalijk nemen als ze een paar kilometer doorrijden. Maar moeilijk concurreren in de grensstreek is het wel", zegt De Pooter.

Eigenaar Wim van Gorsel van de Shellpomp in Rilland (149,9 cent voor een liter euro 95) vindt de vergelijking die gemaakt wordt met de pompen over de grens niet terecht. Bij die goedkopere pompen over de grens krijg je geen service, zoals een wc of lucht voor je banden. Die goedkopere benzine bevat ook geen additieven die goed zijn voor je motor. En Van Gorsel plaatst vraagtekens bij de calorische waarde van die goedkope Belgische benzine. Het is weliswaar duurder in Nederland, maar ook beter, zegt hij.

Een verzameling van de verschillende pompprijzen in de grensstreek (foto: Omroep Zeeland)

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

In de vijf grensregio's die we hebben onderzocht hebben we de nettowinst die je in België op een volle tank benzine kunt maken 'gebruikt' om heen en weer te rijden vanuit Zeeland. Met andere woorden: we hebben berekend hoe je maximaal heen en weer kunt rijden (wat ook geld kost) om toch nog een (kleine) netto winst over te houden.

In Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn we uitgegaan van 8 euro winst. Als je in Vogelwaarde woont kun je nog goed heen en weer rijden naar Kemzeke. Daar zijn twee Avia-pompen die met 122,9 cent per liter veruit de goedkoopste zijn. Bij de voor Nederlandse begrippen goedkope BP-pomp aan de Rondweg in Hulst (daar komt je langs) betaal je 150,9 cent. Verschil: 28 cent.

(foto: Omroep Zeeland)

Midden-Zeeuws-Vlaanderen

In veel delen van Midden-Zeeuws-Vlaanderen, zoals Terneuzen, moet je al blij zijn met een nettowinst van vijf euro. Dichter bij de grens verdien je weliswaar meer met een ritje naar de zuiderburen.

De goedkoopste pomp in deze regio is die van Gabriëls in Zelzate: voor 125,9 cent krijg je daar een liter euro95 en dat is 21 cent goedkoper dan bij de goedkoopste Nederlandse pomp in deze regio, de Agri Sneltank in Terneuzen. Je hebt wel geduld nodig, want Gabriëls heeft in het weekend soms lange rijen Nederlanders voor de pomp staan.

(foto: Omroep Zeeland)

Tanken in Maldegem

In de regio Aardenburg is heen en weer rijden naar Maldegem aantrekkelijk. Het kan al gauw 5 euro schelen. Als je de weg maar weet te vinden naar de Koning Leopoldlaan. DATS24 en Gabriëls staan daar en ze zijn met 124,1 cent de goedkoopste pompen.

(foto: Omroep Zeeland)

Tanken in Knokke

Wie wel eens naar het strand in Knokke rijdt weet ze te vinden: de serie benzinepompen aan de Natiënlaan, de invalsweg van Knokke. De Esso daar is met 126,9 cent de goedkoopste in het rijtje. Ter vergelijking: aan de andere kant van de grens, in Cadzand, rekent Tamoil 144,9 cent. Zéér goedkoop voor Nederlandse begrippen, maar je kunt voor het prijsverschil met België, mits je gunstig woont, toch nog wel heen en weer rijden.

(foto: Omroep Zeeland)

Zandvliet loont bijna niet

Volledigheidshalve heeft Omroep Zeeland ook prijzen van de grenspompen in het oosten van Zuid-Beveland genoteerd. Er zijn twee (niet zo héél) goedkope pompen bij Zandvliet. Kun je daar vanuit Zeeland naar toe rijden en nog winst maken ook? Alleen de paar Zeeuwen die nog net in het gebiedje ten zuiden van Völckerdorp wonen kunnen twee euro winst maken als ze hun auto vol laten gooien over de grens. Tenzij ze natuurlijk een hele grote tank in de auto hebben, dan wordt het een stuk aantrekkelijker.

(foto: Omroep Zeeland)

Methode

Om de prijzen met elkaar te vergelijken heeft Omroep Zeeland op één dag (de peildatum was maandag 3 december) alle prijzen van euro95 (E10) en diesel (B7) genoteerd. Daarvoor zijn we langs alle pompen gereden. We zijn daarbij zover gegaan als redelijkerwijs van een automobilist verwacht kan worden als hij besluit om speciaal goedkoop over de grens te tanken.

We hebben vijf grensregio's onder de loep genomen: wat is in elke regio de goedkoopste Belgische pomp en wat is de goedkoopste Nederlandse pomp? Toen hadden we per regio een prijsverschil.

ANWB

Van de ANWB kregen we te horen dat een gemiddelde personenauto tegenwoordig een tankinhoud heeft van veertig liter en dat zo'n wagen 1 op 14 rijdt. Per regio konden we toen uitrekenen hoeveel een gemiddeld persoon bespaart door in België een volle tank te gaan halen. Daar rolde een bedrag uit.

Per regio hebben we vervolgens bepaald welk bedrag we wilden overhouden: de nettowinst. Voor sommige regio's waren we tevreden met 2 of 5 euro, voor Hulst en omgeving vonden we 8 euro ook wel een haalbare kaart.

Heen en weer

Voor het resterende bedrag moet je dus heen en weer kunnen rijden. Dus: hoeveel liter benzine kun je daarvoor kopen, hoeveel kilometers kan de auto daarop rijden en hoe diep kun je dan in Zeeuws-Vlaanderen of Zuid-Beveland wonen? Dat was een kwestie van de kilometers aan de hand van Google Maps langs alle wegen leggen. Vervolgens konden we op de kaarten de contouren af van de winstzones tekenen.

