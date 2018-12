PVV wil openheid over chroom-6 op Zeeuwse bruggen en gebouwen

De Draaibrug bij Oost-Souburg werd eind 2013 gerenoveerd door Hollandia Services BV uit Krimpen aan de IJssel. De brug bevatte volgens de Provincie Zeeland mogelijk chroom-6, een toevoeging aan verf die kanker kan verwekken. De renovatie gebeurde zonder de veiligheidsmaatregelen die het bedrijf nu zegt nodig te hebben om veilig te kunnen werken met chroom-6.

Chroom-6 is een giftige, kankerverwekkende en milieugevaarlijke stof. In 2014 werd duidelijk dat in Nederland verschillende defensiemedewerkers tot het einde van de 20e eeuw onbeschermd hebben gewerkt met camouflageverf waarin chroom-6 was verwerkt. Chroom-6 werd door de provincie voor het eerst ontdekt op een bruggetje bij de Veerse sluizen. Daardoor rees het vermoeden dat de gevaarlijke stof ook op de Middelburgse Stationsbrug zou kunnen zitten. Toen dat zo bleek te zijn en aannemer Hollandia Services BV miljoenen meer nodig zei te hebben voor een veilige opknapbeurt, werd de renovatie stopgezet.

Ook andere bruggen over het Kanaal door Walcheren werden rond dezelfde tijd geschuurd en gestraald, en ook bij die bruggen is niet duidelijk of er chroom-6 in de verf zat. Van die klussen zijn beelden terug te vinden. Van de Draaibrug heeft Hollandia een filmpje op Facebook gezet. De brug werd naar Krimpen aan de IJssel vervoerd om daar in een loods opgeknapt te worden.

Het stralen van de brug is niet te zien, maar het filmpje toont lassers die in gewone overalls hun werk doen. Wel dragen ze mondfilters. De Sloebrug en Keersluisbrug zijn ter plekke opgeknapt. Beelden tonen dat ze zijn ingepakt, maar met welk soort pakken of andere bescherming er door de stralers is gewerkt, is niet te zien.

Andere aannemers

Volgens projectleider Sybren Stelpstra is er in het verleden door meer aannemers aan de brug gewerkt. In 2013 zegt Stelpstra het volgende over het onderhoud : "De brug werd uiteraard regelmatig bijgehouden met plaatselijk ontroesten, bijwerken en overschilderen."

Op eerdere vragen van PVV-Statenlid Roland de Wit antwoordde de provincie dat niemand weet wat de effecten van het chroom in de verf op de Stationsbrug zijn geweest op de gezondheid. Onduidelijk bleef ook of er onderzoek komt naar chroom op andere Zeeuwse gebouwen. Wel zei gedeputeerde Harry van der Maas dat er een meldpunt is voor ongeruste mensen en dat een aantal mensen zich gemeld hebben.

Meldpunt niet te vinden

De PVV is ontevreden met de weinig uitgebreide beantwoording van de vragen en wil nu weten welke objecten mogelijk ook met giftige verf zijn bedekt. Ook vraagt De Wit zich af waar het meldpunt precies te vinden is: "Ik heb het op het internet opgezocht, maar daar is niets te vinden."

De draaibrug Souburg wordt opgetakeld en naar Krimpen a/d IJssel vervoerd (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft aan de provincie en twee aannemers vragen gesteld over de manier waarop er aan de Draaibrug in Oost-Souburg en de andere bruggen is gewerkt en de mogelijke risico's daarvan. Ook is gevraagd of het personeel is ingelicht over de eventuele aanwezigheid van chroom-6.

Geen antwoord

De aannemers verwijzen naar de provincie. Die zegt een redelijk complete inventarisatie te hebben van risicovolle provinciale objecten, maar maakt ze vooralsnog niet bekend. Het is volgens de provincie niet meer mogelijk te onderzoeken of de bruggen over het Kanaal door Walcheren chroom-6 bevatten. Op de vraag of dit in oude aanbestedingsdocumenten, offertes of rekeningen terug te vinden is, kwam geen antwoord.

