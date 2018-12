Honden verscheuren de kippen van Daniëlle; 'Het leek wel een slechte film'

Resten van verscheurde kippen in het kippenhok van Daniëlle Balcaen in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Daniëlle omschrijft het als een bijna traumatische ervaring. "Ik hoorde een raar geluid in mijn kippenhok en toen ik ging kijken zag ik één van de honden, een groot donkerkleurige beest, met een van mijn kippen in zijn bek. Hij schrok van mij en ging ervandoor. Ik wild er in eerste instantie nog achteraan gaan, maar hij keek zo vals dat ik toch maar besloot om dat niet te doen."

Aan stukken gescheurd

Bij dat eerste bezoek werden drie van haar vier kippen aan stukken gescheurd. "Het is echt afschuwelijk om je eigen dieren zo te vinden, vooral ook als ze nog niet helemaal dood zijn."

Daniëlle meldde het bij de politie en plaatste ook een oproep op Facebook aan mensen in de buurt om extra goed op te letten. Het mocht niet baten. Een dag later kwamen de honden terug.

Laatste kip

"Ik hoorde de kip tekeer gaan en heb meteen de hond weggejaagd", vertelt Daniëlle. "Dat was een nog groter exemplaar. Toen leefde de kip nog. Maar toen ik de volgende ochtend ging kijken was het hok toch weer opengebroken en was mijn laatste kip ook weg."

Het lege kippenhok van Daniëlle Balcaen uit Sas van Gent nadat haar laatste kip werd doodgebeten (foto: Omroep Zeeland)

Toch neemt Daniëlle het de honden zelf niet kwalijk. "Dit verhaal kent alleen maar verliezers. Die honden hebben er ook niet voor gekozen om te worden achtergelaten. Ik hoop dat iemand ze vindt of dat hun eigenaar ze toch nog komt ophalen, maar ik vrees het ergste."

'Wat als ze het niet bij kippen laten?'

Ze hoopt dat er nu snel ingegrepen wordt en de dieren gevangen worden, want: "Wat als ze het niet bij kippen laten? De schommel van onze jongste staat naast het kippenhok. Je moet er niet aan denken dat zo'n hond geen kippen kan vinden en daarom haar maar aanvalt."

Net over de grens met België zijn de dieren ook gezien, bij Assenede. Ook daar hebben ze kippen doodgebeten. Tot nu toe is het nog niemand gelukt om de dieren te vangen. Zondagavond waren de dieren nog gezien in Sas van Gent, bij de Albert Heijn. Ze stonden daar uit de vuilnisbak te eten.

'Onvoldoende aanknopingspunten'

De politie zegt desgevraagd inderdaad berichten te hebben ontvangen van bezorgde inwoners van Sas van Gent en omgeving, maar een politiewoordvoerder zegt nog onvoldoende aanknopingspunten te hebben voor een onderzoek. Iedereen die de honden ziet lopen wordt opgeroepen om foto's te maken en die op te sturen naar de politie.