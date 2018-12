Kaiser Chiefs, Rondé en Donnie op Vestrock 2019

De Britse band Kaiser Chiefs staat op 31 mei volgend jaar op Vestrock. Ook Blaas of Glory, Rondé, Black Honey, Joost, Fangclub en Donnie zijn aan het programma toegevoegd. Eerder werd al bekend dat Nothing But Thieves, een andere Britse band, headliner op het festival is.

Kaiser Chiefs uit Leeds heeft meerdere keren op festivals als Pinkpop, Lowlands, Rock Werchter en Pukkelpop gestaan. Met de single Ruby scoorde de band de grootste hit in Nederland. Dat nummer haalde de zevende positie in de Nederlandse Top 40. Andere nummers met een hitnotering zijn onder anderen I Predict a Riot, Everyday I Love You Less and Less en Modern Way.

Voor de band Rondé is het de tweede bevestiging op een Zeeuwse festival in korte tijd. Vorige week kondigde Paskal Jakobsen aan dat de Utrechtse band volgend jaar ook op Concert at Sea staat.

Het programma voor Vestrock is met de bevestiging van deze namen nog niet compleet. De organisatie maakt komende maanden meer namen bekend voor Vestrock en Vestrock Junior. Op de jeugdeditie van het festival staan Gers Pardoel, Stefania, gamer Royalistiq Live en theatervoorstelling Jurassic Revenge.

Vestrock is op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Vestrock Junior wordt een dag later gehouden. De kaartverkoop voor het festival is vandaag gestart.

