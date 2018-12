Glaskunst met Zeeuwse oesters naar expositie in de VS

Oesters in glaskunst, dat is 'Zeeuws licht nummer 1', van Ans Bakker (foto: Johan Kole)

Als glaskunstenaar raakt ze naar eigen zeggen enorm geïnspireerd door de schoonheid van de Oosterschelde. "Vooral door de grens tussen land en water, daar waar de mossels, wieren en oesters zichtbaar zijn. Ik probeer die grens in mijn glaskunst tot uiting te brengen", vertelt Bakker.

'Naar Zeeland verhuizen'

Ze is er zelf niet geboren, maar voelt zich wel sterk verbonden met de Oosterschelde. En dan met name met Yerseke, waar haar man opgroeide en leerde zwemmen. "We wonen nu nog in Amersfoort maar als mijn dochter over drie jaar achttien wordt, willen we naar Zeeland verhuizen."

Ans Bakkers man en haar kunstwerk (foto: Johan Kole en Ans Bakker)

Haar oestervaas is één van de honderd kunstwerken van over de hele wereld die in de Amerikaanse tentoonstelling te zien zal zijn. In totaal zijn er 32 nationaliteiten uit 25 landen vertegenwoordigd. De tentoonstelling is te zien van 12 mei 2019 tot 5 januari 2020 in The Corning Museum of Glass in de Amerikaanse staat New York.