Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt in sloot naar aanwijzingen in zaak dode man uit Dreischor

De politie heeft in een sloot in Alphen aan de Rijn gezocht naar aanknopingspunten in het onderzoek naar de moord op een 54-jarige man uit Dreischor. Een 58-jarige inwoner van Alphen aan de Rijn werd eerder opgepakt op verdenking van moord of doodslag.