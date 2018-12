Deel dit artikel:













Inbrekers stelen geld, sieraden en computers in Sint Jansteen

Inbrekers hebben gisteren toegeslagen in twee woningen in Sint Jansteen. Uit een woning aan de Hoofdstraat werden geld en sieraden meegenomen en uit een woning aan de Geslechtendijk is computerapparatuur gestolen.

Inbreker probeert binnen te komen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De inbraak in de woning aan de Hoofdstraat gebeurde tussen 16.00 uur en 20.45 uur. Hoe de inbrekers de woning zijn binnengekomen is niet bekend. De politie onderzoekt nog hoe ze zijn binnengekomen. Deur geforceerd Bij de inbraak in de woning aan de Geslechtendijk werd een deur geforceerd om de woning binnen te komen. Dat gebeurde tussen 07.45 uur en 17.30 uur. Ook daar heeft de politie sporenonderzoek in en rond de woning verricht. Volgens de politie slaan inbrekers vaker toe in de donkerdere winterperiode. Daarom roept de politie iedereen op om extra waakzaam te zijn en verdachte situaties meteen te melden.