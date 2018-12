'Stelende butler' veroordeeld tot celstraf

Huis ter Duin in Noordkaap (foto: ANP)

De 'stelende butler' was persoonlijk assistent van de eigenares en genoot veel vertrouwen bij zijn slachtoffers. Hij wist ze ervan te overtuigen dat het veiliger was om de sieraden in de kluis van het hotel op te bergen. Met een valse sleutel haalde hij zeven keer kostbare sieraden uit de kluis en verving hij de diamanten door goedkope nepexemplaren.

De diefstallen werden ontdekt toen de butler twee jaar geleden een exclusieve halsketting aanbood bij een juwelier in Amsterdam. Die juwelier herkende het sieraad, omdat hij het ooit zelf had verkocht. Hij nam contact op met de koper. Die gaf aan het sieraad niet te willen verkopen, maar alleen aan de butler in bewaring had gegeven.

Volgens de rechtbank is de Terneuzenaar geslepen, geraffineerd, planmatig en berekenend te werk gegaan.

