Julio Melio leeft toe naar EP-presentatie

Wat is het voor plaat geworden?

"De EP staat vol met gezellige gitaarmuziek. In de zomervakantie had ik tijd om nummers te schrijven, op te nemen en alles aan te passen tot alles naar m'n zin was. Ik heb alles zelf gedaan, maar wel om me heen om meningen gevraagd."

En, is het helemaal naar je zin?

"Ja, ik ben er heel tevreden mee, met de muziek, maar ook met hoe het eruitziet. Ik heb Christina de Korte gevraagd de hoes te ontwerpen. Ze heeft speciaal hiervoor een schilderij gemaakt."

De titel Isolated Minds, slaat dat ook op jezelf?

"Het slaat op de maatschappij. Tegenwoordig als je op een openbare plek komt waar veel mensen bij elkaar zijn, sluit iedereen zich af en leeft in z'n eigen wereld."

Wat gaat er gebeuren op de EP-presentatie zondagmiddag?

"Ik speel de nummers van m'n EP. Dat is bijna een half uur. En verder is er muziek van The Backyard Project, zangeres Rowenna Otte en gitariste Sifra Tempelman. De presentatie is in Razzmatazz in Oost-Souburg en begint om half vier."

Julio Melio over zijn EP en de presentatie in Razzmatazz