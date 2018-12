Deel dit artikel:













Carlos de Jonge gaat vertrekken bij SSV'65

Carlos de Jonge vertrekt aan het eind van dit seizoen als trainer van SSV'65. De Jonge is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit Goes, die uitkomt in de 2e klasse E van het zaterdagvoetbal. De trainer weet nog niet of hij na dit seizoen bij een andere club aan de slag gaat.

Carlos de Jonge vertrekt als trainer van SSV'65 (foto: Jos Ventevogel) Voordat De Jonge aan de slag ging bij SSV'65 was hij drie seizoenen trainer bij Arnemuiden. Of er een volgende stap komt, is de vraag. "Ik ben erg kritisch", zegt De Jonge. "Ik let op het niveau, de afstand, het potentieel en de organisatie van een club en het gevoel dat ik er bij heb. Dan vallen er al veel clubs af." Met SSV'65 bezet De Jonge momenteel de tiende plaats op de ranglijst.