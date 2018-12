'Ik tank nooit in Zeeuws-Vlaanderen. Veel te duur!'

Het tankstation, net over de grens, is een bekende onder de Nederlandse automobilisten. Het is een af en aan. Natuurlijk komen ze allemaal om dezelfde reden: het scheelt ontzettend in de portemonnee.

'Ik dacht: ik rij een stukje door'

Een man uit Zuid-Limburg laat weten dat de situatie in zijn provincie hetzelfde is als bij ons. "Daar tank ik ook altijd in België. Het scheelt meestal ruim twintig cent. Dus op tien liter verdien je al twee euro. Je zou gek zijn als je niet een paar kilometer doorrijdt", zegt hij. Op dit moment is hij voor een cursus een week in Terneuzen: "Ik dacht hier zit ik ook dichtbij de grens, ik rij een stukje door."

Als mijn tank leeg is, gooi ik hem hier natuurlijk vol en niet in Zeeuws-Vlaanderen" automobilist uit Hoek

En daar is hij niet de enige in. Sommige mensen komen ook in België boodschappen doen, zoals een mevrouw uit Hoek. "Ik heb net iemand in Sas van Gent opgehaald en elke maandag gaan we hier in Zelzate naar de markt. Als mijn tank leeg is, gooi ik hem hier natuurlijk vol en niet in Zeeuws-Vlaanderen." Een andere meneer laat weten: "Hiernaast zit een supermarkt en daar koop ik altijd melk, dat drinken we veel thuis en ook dat is een stuk goedkoper dan in Nederland. Opdracht van de baas", glimlacht hij.

Onderzoek

Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat Zeeuws-Vlamingen dit niet voor niks doen. Vanuit grote delen van de grensstreek loont het om naar België te rijden om benzine te tanken.

