Jarenlange inzet voor cultuurhistorie beloond met Gouden Jirizaag

De gevonden stenen tiendpaal komt uit de 18e eeuw en is gemaakt om belasting te kunnen heffen over het stuk grond dat daarachter stond. Hoewel de paaltjes nu geen functie meer hebben, hebben ze wel cultuurhistorische waarde. "Er zijn en tot nu toe 51 gevonden in Zeeland en ik vind het leuk en belangrijk om de geschiedenis in ere te houden door deze paaltjes te vinden en uit te puzzelen waar ze horen. Op die manier kunnen we de culturele geschiedenis weer in kaart brengen", vertelt Roose.

Nadat Roose zijn verhaal had verteld over de paal kwam Jo Timmers, bestuurslid van stichting landschapsbeheer Zeeland, naar voren om hem de Gouden Jirizaag te overhandigen. "Wim verdient deze prijs omdat hij zich met gedegen specialistische achtergrondkennis inzet voor een breed scala aan activiteiten in het cultuurhistorisch werkveld", aldus Timmers.

De jirizaag is een trekzaag die ideaal is voor het knotten van wilgen, omdat hij grof getand is. Het is een gebogen zaag. De jirizaag is heel geschikt om takken die dicht op elkaar staan te zagen.

Ondanks dit hoogtepunt voor Roose blijft hij nog altijd zoeken naar nieuwe tiendpalen. "Die prijs betekent geen einde, dat is juist een stimulans om door te gaan", zegt Roose. "Zolang er palen zijn blijf ik doorzoeken en zo niet dan is er altijd wel iets anders te doen binnen de stichting".