Snelheid op Zanddijk en Molendijk bij Yerseke aan banden

Maximaal 60 km/u op Zanddijk en Molendijk (foto: Omroep Zeeland)

ITEM Yerseke rondweg

Nu geldt voor sommige delen van het stuk al een maximum- of een advies-snelheid van 60 kilometer, maar de maximumsnelheid gaat nu gelden voor het hele stuk tussen de A58 en Yerseke. Omwonenden vragen al jaren om een aanpak van de Zanddijk en de Molendijk, waar fietsers en vrachtwagens samen een smalle weg moeten delen.

Transportbedrijven

Gedeputeerde Harry van der Maas is zelf ook een paar keer naar de dijken gaan kijken. "Je ziet veel vrachtwagens rijden van transportbedrijven die daar zitten. Het is belangrijk dat er een goede doorstroming is voor die wagens. Maar er rijden ook veel jonge fietsers. Het is een smalle dijk."

Volgens van der Maas steunen de transportbedrijven de snelheidsbeperking op de Zanddijk en de Molendijk. In het verleden zijn er een aantal dodelijke ongevallen geweest, waarbij bijvoorbeeld ook auto's van de dijk afreden en in de sloot terecht kwamen.

Nieuwe weg

De provincie wil binnen een half jaar met een definitief plan komen voor de Zanddijk en de Molendijk. De weg wordt óf ingrijpend aangepakt óf er komt een nieuwe weg tussen Yerseke en de A58. "Beide opties zijn financieel kostbaar", waarschuwt provinciebestuurder Van der Maas.

Dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas (SGP) (foto: Omroep Zeeland)